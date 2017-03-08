Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин. Об этом в среду, 8 марта,
Стратегию на 2017—2022 годы планируют реализовать в два этапа. В 2017—2018 годах начнется разработка информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. Второй этап (2019-2022 годы) предусматривае реализацию мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
Ранее сообщалось, что стратегия поможет обеспечить эффективность вовлечения женщин в экономику и увелит их представительство на различных уровнях принятия решений. Кроме этого, ожидается, что она способствует преодолению гендерных стереотипов, снижению насилия в отношении женщин, а также решению вопроса разницы в оплате труда.
Отмечается, что реализацию стратегии будут финансировать в рамках действующих государственных программ.