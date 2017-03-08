Любимов 8 марта прочитал рязанкам стихи. Видео

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поздравил женщин с 8 марта. К Международному женскому дню он записал видеообращение на телеканале
«В этот прекрасный весенний праздник желаю Вам счастья, здоровья, любви, удачи в жизни и в делах. Пусть повседневные заботы уступят место цветам и комплиментам, а близкие мужчины порадуют Вас приятными сюрпризами и подарят хорошее настроение. Будьте всегда красивыми, жизнерадостными, успешными!», — сказал он.
Любимов также прочитал стихотворение, в котором призвал дарить женщинам цветы.
Напомним, накануне Любимов