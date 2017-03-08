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12:33, 8 марта 2017 590
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Любимов 8 марта прочитал рязанкам стихи. Видео

Любимов 8 марта прочитал рязанкам стихи. Видео

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поздравил женщин с 8 марта. К Международному женскому дню он записал видеообращение на телеканале ТКР.

«В этот прекрасный весенний праздник желаю Вам счастья, здоровья, любви, удачи в жизни и в делах. Пусть повседневные заботы уступят место цветам и комплиментам, а близкие мужчины порадуют Вас приятными сюрпризами и подарят хорошее настроение. Будьте всегда красивыми, жизнерадостными, успешными!», — сказал он.

Любимов также прочитал стихотворение, в котором призвал дарить женщинам цветы.

Напомним, накануне Любимов раздал горожанкам белые тюльпаны. После этого рязанок поздравили концертом, на который врио губернатора пришел вместе с супругой.


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