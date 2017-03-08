Быть музой. Рязанский мэр поздравил женщин с 8 марта

Рязанский мэр Олег Булеков поздравил женщин с 8 марта. В Международный женский день он
«Загадка и сила женщины заключается в потрясающем умении противостоять жизненным невзгодам, хранить семейный очаг, оставаясь при этом чуткой, нежной и прекрасной. Одним словом, музой, вдохновляющей на подвиги», — отметил Булеков.
Мэр назвал Рязань городом «самых красивых, успешных и активных женщин».
«Вы ярко проявляете себя в разных сферах деятельности: от искусства и образования до бизнеса и властных структур. История знает достаточно примеров, когда именно вы выступали той силой, что толкала мужчин на совершение уникальных поступков, больших достижений и побед», — подчеркнул он.
По словам Булекова, задача всех мужчин — оберегать женщин, ценить их нежность и душевную щедрость.