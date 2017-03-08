Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:03, 8 марта 2017 378
 0    0

Быть музой. Рязанский мэр поздравил женщин с 8 марта 2

Быть музой. Рязанский мэр поздравил женщин с 8 марта

Фото: Администрация Рязани

Рязанский мэр Олег Булеков поздравил женщин с 8 марта. В Международный женский день он пожелал рязанкам любви, добра и успехов.

«Загадка и сила женщины заключается в потрясающем умении противостоять жизненным невзгодам, хранить семейный очаг, оставаясь при этом чуткой, нежной и прекрасной. Одним словом, музой, вдохновляющей на подвиги», — отметил Булеков.

Мэр назвал Рязань городом «самых красивых, успешных и активных женщин».

«Вы ярко проявляете себя в разных сферах деятельности: от искусства и образования до бизнеса и властных структур. История знает достаточно примеров, когда именно вы выступали той силой, что толкала мужчин на совершение уникальных поступков, больших достижений и побед», — подчеркнул он.

По словам Булекова, задача всех мужчин — оберегать женщин, ценить их нежность и душевную щедрость.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:23, 8 марта 2017
Путин поздравил россиянок стихами Бальмонта
8:59, 8 марта 2017
Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин
8:35, 8 марта 2017
Профессор МГИМО прочитает рязанцам лекцию о Трампе 1
8:03, 8 марта 2017
Быть музой. Рязанский мэр поздравил женщин с 8 марта 2
7:45, 8 марта 2017
В Рязанской области 8 марта объявили метеопредупреждение
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 37 866
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 33 579
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 28 476
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 13
14:52, 7 марта 2017 25 941
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 1
14:59, 7 марта 2017 17 330
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 3
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум