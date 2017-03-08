Брянские автоинспекторы спасли провалившегося под лед ребенка. Об этом в среду, 8 марта, пишет «
Капитан Александр Шам и лейтенант Сергей Сафонов несли службу на 75-м километре автодороги «Брянск — Новозыбков». Проезжавшие мимо водители сообщили им, что в двух километрах далее подростки перебегают дорогу в неположенном месте. Автоинспекторы прибыли на место и услышали крики о помощи. Они вытащили 11-летнего мальчика из воды, протянув ему длинную палку. Подростка доставили на ближайший пост ДПС, переодели в сухую одежду и обогрели. Полицейские также вызвали бригаду медиков.
По словам врачей, здоровью ребенка ничего не угрожает.
Руководство отдельного батальона ДПС по Брянской области будет ходатайствовать о поощрении отличившихся сотрудников.