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11:04, 8 марта 2017 221
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Брянские автоинспекторы спасли провалившегося под лед ребенка

Брянские автоинспекторы спасли провалившегося под лед ребенка

Фото: Pixabay.com

Брянские автоинспекторы спасли провалившегося под лед ребенка. Об этом в среду, 8 марта, пишет «Российская газета».

Капитан Александр Шам и лейтенант Сергей Сафонов несли службу на 75-м километре автодороги «Брянск — Новозыбков». Проезжавшие мимо водители сообщили им, что в двух километрах далее подростки перебегают дорогу в неположенном месте. Автоинспекторы прибыли на место и услышали крики о помощи. Они вытащили 11-летнего мальчика из воды, протянув ему длинную палку. Подростка доставили на ближайший пост ДПС, переодели в сухую одежду и обогрели. Полицейские также вызвали бригаду медиков.

По словам врачей, здоровью ребенка ничего не угрожает.

Руководство отдельного батальона ДПС по Брянской области будет ходатайствовать о поощрении отличившихся сотрудников.


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