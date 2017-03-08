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15:20, 8 марта 2017 112
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Apple объявили об устранении используемых спецслужбами уязвимостей

Apple объявили об устранении используемых спецслужбами уязвимостей

В Apple заявили, что уязвимости последней версии iOS, о которых упоминал WikiLeaks, были устранены. Накануне портал сообщал, что данные могли использоваться ЦРУ для доступа к телефонам, передает TechCrunch.

В Apple заявили, что работу по устранению проблем продолжат.

Также компания призывает пользователей своевременно загружать последнюю версию программного обеспечения, благодаря которой возможно обновление системы безопасности.

В документах, предоставленных WikiLeaks содержались таблицы, демонстрировавшие, что ЦРУ могут следить за владельцами устройств и даже управлять смартфонами. Данные получили из центра киберразведки ЦРУ штата Вирджиния.


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