Apple объявили об устранении используемых спецслужбами уязвимостей

В Apple заявили, что уязвимости последней версии iOS, о которых упоминал WikiLeaks, были устранены. Накануне портал сообщал, что данные могли использоваться ЦРУ для доступа к телефонам, передает
В Apple заявили, что работу по устранению проблем продолжат.
Также компания призывает пользователей своевременно загружать последнюю версию программного обеспечения, благодаря которой возможно обновление системы безопасности.
В документах, предоставленных WikiLeaks содержались таблицы, демонстрировавшие, что ЦРУ могут следить за владельцами устройств и даже управлять смартфонами. Данные получили из центра киберразведки ЦРУ штата Вирджиния.