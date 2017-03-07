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8:14, 7 марта 2017 470
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Закон о российской нации переименуют из-за «неготовности общества»

Закон о российской нации переименуют из-за «неготовности общества»

Закон о «О единой российской нации и управлении межэтническими отношениями» планируют переименовать российской нации переименуют из-за неготовности россиян к восприятию понятия «единая нация». Об этом заявил руководитель рабочей группы по подготовке документа Валерий Тишков, пишет «Коммерсант».

«Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация», — заявил Тишков. Документ планируют переименовать в закон «Об основах государственной национальной политики».

По словам Тишкова, в такой формулировке он больше соответствует посылу Владимира Путина. В новой концепции представят систему мониторинга, этноконфессиональных отношений в российских субъектах, политику в отношении коренных и малых народов. Специальный раздел будет посвящен российской нации.


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