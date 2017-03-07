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11:19, 7 марта 2017 252
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Владислав Фролов поздравил рязанок с 8 марта

Владислав Фролов поздравил рязанок с 8 марта

Владислав Фролов поздравил рязанок с 8 марта. Он отметил, что «этот день наполнен самыми добрыми чувствами к тем, кто дарит нам любовь, поддержку и тепло домашнего очага».

«Мы, мужчины, искренне восхищаемся вами. Вы придаете нашей жизни истинный смысл, ведь для сильного пола нет ничего важнее, чем быть рядом с вами и стремиться быть достойными вас», — уточнил глава города.

Он также пожелал всем женщинам самых красивых цветов и самых сердечных поздравлений от любимых.

«От всей души поздравляю вас с Международным женским днем — первым праздником весны. Спасибо вам за то, что украшаете этот мир, наполняете его теплом и светом. Здоровья вам, добра, семейного благополучия. Будьте счастливы!», — заключил Владислав Фролов.


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