В селе Поляны сгорела машина. Об этом
Сообщение о возгорании поступило во вторник, 7 марта, в 4:39. Огонь тушили четыре спасателя на одном пожарном автомобиле.
Пострадавших нет.
В настоящее время устанавливают причину пожара и сумму ущерба.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В селе Поляны сгорела машина. Об этом
Сообщение о возгорании поступило во вторник, 7 марта, в 4:39. Огонь тушили четыре спасателя на одном пожарном автомобиле.
Пострадавших нет.
В настоящее время устанавливают причину пожара и сумму ущерба.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанец украл у собутыльника часы за 11 тысяч рублей
|
cледующая новость →Монсон записал видеоприглашение на рязанский турнир
Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».