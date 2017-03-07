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20:42, 7 марта 2017 362
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В России появится соцсеть для актеров и моделей

В России появится соцсеть для актеров и моделей

Фото: Pixabay.com

В России появится соцсеть для актеров и моделей. Об этом пишет «Российская газета».

Проект под названием Avitero запустят в ближайший месяц. С его помощью можно будет найти актеров и моделей с определенной внешностью. Разработчики соцсети использовали технологию распознавания лиц российской компании NTechLab, специализирующейся на решениях в области нейронных сетей и создавшую сервис FindFace.

Суть Avitero будет заключаться в следующем: агентство загружает фотографию человека с нужным типажом и получает ссылки на подходящих под требования актеров или моделей. Чтобы попасть в базу, актерам и моделям придется зарегистрироваться. Отмечается, что в базу сервиса vc.ru также попадут пользователи «ВКонтакте».

Регистрация в Avitero бесплатна. Пользователи соцсети смогут получать информацию о новых кастингах, общаться между собой и делиться контентом.

Создатели сервиса планируют выйти на индийский рынок, где активно развивается киноиндустрия.


© RZN.info

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