В России появится соцсеть для актеров и моделей. Об этом пишет «
Проект под названием Avitero запустят в ближайший месяц. С его помощью можно будет найти актеров и моделей с определенной внешностью. Разработчики соцсети использовали технологию распознавания лиц российской компании NTechLab, специализирующейся на решениях в области нейронных сетей и создавшую сервис FindFace.
Суть Avitero будет заключаться в следующем: агентство загружает фотографию человека с нужным типажом и получает ссылки на подходящих под требования актеров или моделей. Чтобы попасть в базу, актерам и моделям придется зарегистрироваться. Отмечается, что в базу сервиса vc.ru также попадут пользователи «ВКонтакте».
Регистрация в Avitero бесплатна. Пользователи соцсети смогут получать информацию о новых кастингах, общаться между собой и делиться контентом.
Создатели сервиса планируют выйти на индийский рынок, где активно развивается киноиндустрия.