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19:39, 7 марта 2017 89
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В России диссертации по богословию смогут защищать мусульмане

В России диссертации по богословию смогут защищать мусульмане

Фото: Pixabay.com

В России научные диссертации по богословию смогут защищать мусульмане. Об этом во вторник, 7 марта, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.

Глава РПЦ также отметил, что богословское образование в России смогут получать иностранцы. По словам патриарха Кирилла, это крайне важное достижение.

«В течение долгих десятилетий невозможно было убедить научное сообщество в том, что богословие является также научной дисциплиной и поэтому к ней должны применяться те же критерии оценки, как к любой другой научной дисциплине, — подчеркнул он. — Это удалось сделать, и это, конечно, повлияет на развитие богословского образования, уровня подготовки специалистов в области православия, ислама и других традиционных религий в России».

В 2016 году в России создали первый диссертационный совет по теологии на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Его первое заседание прошло 3 марта.


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