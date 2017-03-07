В России диссертации по богословию смогут защищать мусульмане

В России научные диссертации по богословию смогут защищать мусульмане. Об этом во вторник, 7 марта, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает
Глава РПЦ также отметил, что богословское образование в России смогут получать иностранцы. По словам патриарха Кирилла, это крайне важное достижение.
«В течение долгих десятилетий невозможно было убедить научное сообщество в том, что богословие является также научной дисциплиной и поэтому к ней должны применяться те же критерии оценки, как к любой другой научной дисциплине, — подчеркнул он. — Это удалось сделать, и это, конечно, повлияет на развитие богословского образования, уровня подготовки специалистов в области православия, ислама и других традиционных религий в России».
В 2016 году в России создали первый диссертационный совет по теологии на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Его первое заседание прошло 3 марта.