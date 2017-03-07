Соцсеть LinkedIn отказалась хранить персональные данные в России

Роскомнадзор сообщил, что социальная сеть для поиска работы LinkedIn отказалась исполнить требование о хранении данных российских граждан на территории РФ, передает
Соцсеть заблокировали в России в ноябре 2016 года. Переговоры с ресурсом не изменили ситуацию.
В Роскомнадзоре пишут, что получили письмо от вице-президента LinkedIn Corporation по международной публичной политике Пабло Чавеса.
«Компания не готова устранить нарушения российского законодательства. Компания отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории Российской Федерации, подтвердив таким образом свою незаинтересованность в работе на российском рынке», — говорится в сообщении.