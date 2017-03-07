Рязанский «Галазолин» остался самым дорогим в ЦФО. Мониторинг цен на лекарства

В феврале Рязанская область сохранила первое место в ЦФО по средней стоимости «Галазолина». Цена 10-миллилитрового пузырька составила 41 рубль 18 копеек. Данные ежемесячного мониторинга средних цен на медикаменты RZN.info предоставил Рязаньстат.
Область не вошла в тройку самых «дорогих» регионов округа по средней стоимости остальных 44 наблюдаемых препаратов.
Относительно дешево (13-15-е места среди изучаемых регионов ЦФО) рязанцам в прошедшем месяце обходились:
- «Стрепсилс» — 78,13 рубля;
- отечественный «Анальгин» — 9,82 рубля;
- «Кетопрофен» — 120,37 рубля;
- отечественный «Аспирин» — 5,47 рубля;
- «Колдрекс» — 294,14 рубля;
- «Левомеколь» — 121,54 рубля;
- «Сульфацетамид» — 35,85 рубля;
- «Эналаприл» — 19,60 рубля;
- «Алмагель» — 230,29 рубля;
- сеннозиды A и B — 11,30 рубля;
- «Амброксол» — 23,95 рубля;
- драже «Бромгексин» — 34,88 рубля;
- отечественные поливитамины без минералов — 8,94 рубля.
По сравнению с январем в Рязанской области снизились цены, в частности, на «Сульфацетамид» — на 5,3%, «Валидол» — на 3,1%, отечественный «Аспирин» — на 1,8%. В то же время в регионе заметно подорожали «Алмагель» — на 1,5%; «Индапамид» — на 1,2%, «Эссенциале форте Н» — на 1,2%.