Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:46, 7 марта 2017 439
 0    0

Рязанки под видом газовщиков грабили пенсионеров. Видео 1

Рязанки под видом газовщиков грабили пенсионеров. Видео

Рязанские злоумышленницы под видом газовщиков грабили пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Информация о краже поступила от 79-летней пенсионерки, которая сообщила, что у нее из дома похитили 11 тысяч рублей и документы. Пожилая женщина назвала полицейским часть госномера и цвет автомобиля, на котором скрылись злоумышленницы.

Сотрудники ДПС смогли обнаружить машину, в салоне которой находились три рязанки от 28 до 47 лет.

Выяснилось, что злоумышленницы под видом работников газовой службы приходили в дома к пожилым людям. Одна из рязанок отвлекала хозяина, в то время как другие искали деньги.

В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК и взяли под стражу.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:15, 7 марта 2017
В Рязани из-за нарушений временно закрыли кафе на улице Островского
12:04, 7 марта 2017
Правила застройки Рязани решили изменить под будущий ТЦ на улице Чкалова
11:25, 7 марта 2017
Рязанец получил девять лет лишения свободы за хранение наркотиков
10:46, 7 марта 2017
Рязанки под видом газовщиков грабили пенсионеров. Видео 1
9:54, 7 марта 2017
Против бывшего главного архитектора Рязани возбудили еще одно уголовное дело за взятку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 37 242
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 32 980
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 27 585
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 13
8:17, 25 февраля 2017 15 950
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 485
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум