Рязанки под видом газовщиков грабили пенсионеров. Видео

Рязанские злоумышленницы под видом газовщиков грабили пенсионеров. Об этом сообщила
Информация о краже поступила от 79-летней пенсионерки, которая сообщила, что у нее из дома похитили 11 тысяч рублей и документы. Пожилая женщина назвала полицейским часть госномера и цвет автомобиля, на котором скрылись злоумышленницы.
Сотрудники ДПС смогли обнаружить машину, в салоне которой находились три рязанки от 28 до 47 лет.
Выяснилось, что злоумышленницы под видом работников газовой службы приходили в дома к пожилым людям. Одна из рязанок отвлекала хозяина, в то время как другие искали деньги.
В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК и взяли под стражу.