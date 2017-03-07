Рязанская область получит из федерального бюджета 800 млн рублей на ремонт дорог в 2017 году. Об этом во вторник, 7 марта, заявил врио губернатора Николай Любимов,
В 2017 году сумма регионального дорожного фонда составит около 5 млрд рублей. По словам Николая Любимова, это не меньше, чем в прошлом году.
Глава региона поручил определить, на каких участках трасс ремонт надо сделать в первую очередь.
«Дороги, которые были отремонтированы в прошлом году, сохранились в нормальном состоянии. Однако другие автодороги требуют повышенного внимания», — сказал врио губернатора.
Он велел организовать работу максимального количества бригад для ремонта как городских, так и муниципальных дорог.
«Особое внимание надо обратить на состояние федеральных трасс, а также участков, соединяющих автодороги общего пользования с общественно значимыми объектами в сельских населенных пунктах», — подчеркнул Николай Любимов.