Рязанку уличили в мошенничестве при получении ежемесячных выплат. Об этом
По данным следствия, женщина зарегистрировалась со своими детьми на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом. Она оформила документы, необходимые для назначения ей ежемесячных пособий по уходу за ребенком (в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет), компенсации на питание с молочной кухни (до достижения ребенком возраста трех лет) и за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом. При этом рязанка не проживала и не планировала жить на этой территории.
Отмечается, что женщина знала, что должна была известить соответствующие органы, если не будет жить в зоне с льготным социально-экономическим статусом.
Женщину обвинили в двух эпизодах преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ.