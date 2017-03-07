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17:56, 7 марта 2017 196
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Рязанцам рассказали о семи факторах адекватной цены загородного жилья

Рязанцам рассказали о семи факторах адекватной цены загородного жилья

Проект «Загородное жилье» рассказал рязанцам семь факторов адекватной цены загородного жилья. Так сложилось, что спрос на земельные участки, дома и коттеджи в Рязанском регионе возрастает весной, оставаясь на высоком уровне как минимум до середины октября.

При выборе загородного жилья важным критерием остается цена. Поэтому у многих покупателей возникает вопрос: «Почему схожие по характеристикам дома так различаются по стоимости?».

На сайте интернет-проекта «Загородное жилье» появилась статья, в которой представлен анализ основных семи факторов непосредственно влияющих на цену земли и жилья.


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