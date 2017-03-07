Рязанцам рассказали о семи факторах адекватной цены загородного жилья

Проект «Загородное жилье» рассказал рязанцам семь факторов адекватной цены загородного жилья. Так сложилось, что спрос на земельные участки, дома и коттеджи в Рязанском регионе возрастает весной, оставаясь на высоком уровне как минимум до середины октября.
При выборе загородного жилья важным критерием остается цена. Поэтому у многих покупателей возникает вопрос: «Почему схожие по характеристикам дома так различаются по стоимости?».
На сайте интернет-проекта «Загородное жилье» появилась статья, в которой представлен анализ основных семи факторов непосредственно влияющих на цену земли и жилья.