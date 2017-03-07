Рязанца осудили за слитый бензин и разобранную на части машину. Об этом
В мае 2015 года несовершеннолетний рязанец был в гостях у своего приятеля. Он предложил ему украсть бензин из какой-нибудь машины, тот согласился.
На улице злоумышленники нашли не закрытый на замок «ВАЗ» и слили из него бензин. Мужчина обнаружил рядом с коробкой передач ключ от замка зажигания и багажника. Пока он следил, чтобы прохожие ничего не заметили, его несовершеннолетний друг открыл багажник, украл пять 20-литровых пластиковых канистр с дизельным топливом, угловую шлифовальную машинку и светодиодный прожектор.
Похищенное приятели отнесли в находящийся рядом с заброшенным домом сарай. Затем они вернулись к автомобилю, открутили бензобак, аккумулятор и две противотуманные фары. Их также убрали в сарай.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).
На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Его оштрафовали на восемь тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в силу. Его могут обжаловать.