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20:21, 7 марта 2017 445
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Рязанца осудили за слитый бензин и разобранную на части машину

Рязанца осудили за слитый бензин и разобранную на части машину

Рязанца осудили за слитый бензин и разобранную на части машину. Об этом сообщила пресс-служба Сараевского районного суда.

В мае 2015 года несовершеннолетний рязанец был в гостях у своего приятеля. Он предложил ему украсть бензин из какой-нибудь машины, тот согласился.

На улице злоумышленники нашли не закрытый на замок «ВАЗ» и слили из него бензин. Мужчина обнаружил рядом с коробкой передач ключ от замка зажигания и багажника. Пока он следил, чтобы прохожие ничего не заметили, его несовершеннолетний друг открыл багажник, украл пять 20-литровых пластиковых канистр с дизельным топливом, угловую шлифовальную машинку и светодиодный прожектор.

Похищенное приятели отнесли в находящийся рядом с заброшенным домом сарай. Затем они вернулись к автомобилю, открутили бензобак, аккумулятор и две противотуманные фары. Их также убрали в сарай.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Его оштрафовали на восемь тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в силу. Его могут обжаловать.


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