Правила застройки Рязани решили изменить под будущий ТЦ на улице Чкалова

В Рязани пройдут публичные слушания по изменению Правил землепользования и застройки под создание торгового центра на улице Чкалова. Постановление главы города об их назначении официально опубликовано во вторник, 7 марта.
Территорию по адресу улица Чкалова, дом №50 планируют перевести в зону многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения из зоны предприятий IV и V класса и зоны коммунально-складских организаций. Напомним, в августе 2015 года аналогичные изменения
Слушания пройдут в четверг, 30 марта, в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. Там же до этой даты будут принимать замечания и предложения. Телефон: 29-78-17.
Окончательное решение по изменению ПЗЗ примет городская дума с учетом результатов слушаний.