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12:04, 7 марта 2017 172
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Правила застройки Рязани решили изменить под будущий ТЦ на улице Чкалова

Правила застройки Рязани решили изменить под будущий ТЦ на улице Чкалова

В Рязани пройдут публичные слушания по изменению Правил землепользования и застройки под создание торгового центра на улице Чкалова. Постановление главы города об их назначении официально опубликовано во вторник, 7 марта.

Территорию по адресу улица Чкалова, дом №50 планируют перевести в зону многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения из зоны предприятий IV и V класса и зоны коммунально-складских организаций. Напомним, в августе 2015 года аналогичные изменения внесли в Генплан Рязани. Речь шла об участке площадью 1,3 гектара.

Слушания пройдут в четверг, 30 марта, в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. Там же до этой даты будут принимать замечания и предложения. Телефон: 29-78-17.

Окончательное решение по изменению ПЗЗ примет городская дума с учетом результатов слушаний.


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