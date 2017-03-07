Почти 70 человек в Москве получили травмы из-за ледяного дождя. С 6 марта на регион обрушились осадки в виде мокрого снега и дождя, передает «
«Медицинская помощь оказана 67 обратившимся в связи с аномальными погодными условиями», — прокомментировал агентству представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
Он не уточнил, потребовалась ли кому-то из пострадавших госпитализация.
Образовавшаяся на дорогах корка льда серьезно затруднила передвижение пешеходов и усугубила ситуацию на трассах.