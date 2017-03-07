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18:29, 7 марта 2017 23
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Почти 70 человек в Москве получили травмы из-за ледяного дождя

Почти 70 человек в Москве получили травмы из-за ледяного дождя

Почти 70 человек в Москве получили травмы из-за ледяного дождя. С 6 марта на регион обрушились осадки в виде мокрого снега и дождя, передает «РИА Новости».

«Медицинская помощь оказана 67 обратившимся в связи с аномальными погодными условиями», — прокомментировал агентству представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Он не уточнил, потребовалась ли кому-то из пострадавших госпитализация.

Образовавшаяся на дорогах корка льда серьезно затруднила передвижение пешеходов и усугубила ситуацию на трассах.


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