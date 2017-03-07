Рязанца обвиняют в краже у знакомого телефона и взломе магазина. Об этом
По версии следствия, пьяный мужчина зашел в дом к своего приятелю, пока тот спал. Он проник во двор через незапертую калитку забора и зашел в дом через «черный вход». В зале скопинец взял со стола портативную колонку, а в спальне забрал лежавший на подоконнике мобильный телефон. Общая сумма похищенного составила 1 735 рублей 88 копеек.
Жителя Скопинского района также обвиняют в том, что он сбил навесной замок с магазина и украл несколько банок кофе и пачек жаренных семян подсолнечника. Владельцу магазина был причинен ущерб на сумму 600 рублей.
Дело в отношении мужчины принято к производству суда. Отмечается, что ранее он был судим.