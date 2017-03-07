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13:44, 7 марта 2017 198
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Некоторые из сбежавших рязанских «слонов» могли быть убиты

Некоторые из сбежавших рязанских «слонов» могли быть убиты

Фото: Pixabay.com

Некоторые из сбежавших членов рязанской «слоновской» группировки могли быть убиты подельниками. Об этом в эфире ТКР заявил сотрудник правоохранительных органов, чью личность оставили в тайне. «Есть оперативная информация, что, возможно, люди за собой подчистили и некоторых лиц уже нет в живых», — сказал он.

По словам собеседника телеканала, в международным розыске находятся сам «Слон» Вячеслав Ермолов и еще восемь активных членов, часть из которых и может быть мертва.

Сотрудник органов также отметил, что некоторые из отсидевших в тюрьме «слонов» вернулись в криминальный мир. В частности, в марте 2014 года одного из них осудили за сбыт наркотиков, в феврале 2017-го другого задержали за хранение героина и других запрещенных веществ.


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