Компания Avito займется доставкой товаров от продавца к покупателю

Онлайн сервис Avito в ближайшем будущем запустит в тестовом режиме новую услугу по доставки товаров между потребителями. Об этом сообщил руководитель данного направления Юрий Палевич, передает «
Он отметил, что новая услуга поможет пользователям оплачивать покупку товара у другого пользователя посредством онлайн-платежей и заказывать доставку на дом. Непосредственно развозом продукции будут заниматься партнерские службы Avito. Палевич добавил, что для продавцов организуют специализированные пункты приема.
По его словам, в полноценном виде услуга будет предоставляться уже в нынешнем году после тестового этапа. Каковы расценки на доставку, пока не известно. Известно, что сейчас «Avito доставка» сотрудничает лишь с юридическими лицами.