«Капитал 62» рассказал рязанцам о специальной весенней акции на квартиры, сообщили в пресс-релизе компании.
«Весна — отличное время для перемен, и начать предлагаем с выбора своей квартиры. Самый надежный, проверенный и безопасный способ покупки недвижимости — это покупка напрямую у застройщика», — говорится в сообщении.
«Капитал62» подготовил специальную программу на уже построенное жилье. Только этой весной, приобретая квартиры в уже построенном доме, можно получить премию до 200 тысяч рублей.
Все подробности можно узнать на