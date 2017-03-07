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9:48, 7 марта 2017 297

«Капитал 62» рассказал рязанцам о специальной весенней акции на квартиры

«Капитал 62» рассказал рязанцам о специальной весенней акции на квартиры

«Капитал 62» рассказал рязанцам о специальной весенней акции на квартиры, сообщили в пресс-релизе компании.

«Весна — отличное время для перемен, и начать предлагаем с выбора своей квартиры. Самый надежный, проверенный и безопасный способ покупки недвижимости — это покупка напрямую у застройщика», — говорится в сообщении.

«Капитал62» подготовил специальную программу на уже построенное жилье. Только этой весной, приобретая квартиры в уже построенном доме, можно получить премию до 200 тысяч рублей.

Все подробности можно узнать на сайте или по номеру 90-15-85.


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