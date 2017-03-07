Госдума приняла в первом чтении поправки о запрете на нелепые имена для детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифр, аббревиатур и ненормативной лексики. 377 депутатов проголосовали «за», остальные воздержались, пишет «
Первоначально закон планировали рассмотреть 15 февраля, но обсуждение отложили из-за отсутствия автора «по уважительным причинам».
Кроме того, что детям запретят давать странные имена, поправками предлагется разрешить родителям давать детям двойные фамилии. Сейчас это возможно только в том случае, если двойную фамилию носит один из родителей.
Закон
«До 14 лет ребенок может натерпеться столько, что у него останется психологическая травма. Ограничения должны быть, но абсолютно понятные и четкие», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников
«За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко», — подчеркнула автор документа сенатор Валентина Петренко.
Поправки могут быть серьезно доработаны ко второму чтению.