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16:25, 7 марта 2017 213
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Госдума приняла в первом чтении поправки о запрете на нелепые имена для детей

Госдума приняла в первом чтении поправки о запрете на нелепые имена для детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифр, аббревиатур и ненормативной лексики. 377 депутатов проголосовали «за», остальные воздержались, пишет «Российская газета».

Первоначально закон планировали рассмотреть 15 февраля, но обсуждение отложили из-за отсутствия автора «по уважительным причинам».

Кроме того, что детям запретят давать странные имена, поправками предлагется разрешить родителям давать детям двойные фамилии. Сейчас это возможно только в том случае, если двойную фамилию носит один из родителей.

Закон решили разработать из-за реальных имен, которые были даны детям в последнее время: БОЧ рВФ 260 602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года), 666 или 2015, Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен.

«До 14 лет ребенок может натерпеться столько, что у него останется психологическая травма. Ограничения должны быть, но абсолютно понятные и четкие», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников

«За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко», — подчеркнула автор документа сенатор Валентина Петренко.

Поправки могут быть серьезно доработаны ко второму чтению.


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