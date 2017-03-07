Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:09, 7 марта 2017 197
 0    0

8 марта в Рязани будет до +6 градусов

8 марта в Рязани будет до +6 градусов

Фото: Pixabay.com

В среду, 8 марта, в Рязани будет до +6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью по области -3,+2 градуса, в Рязани -1,+1 градус. Днем по области +3,+8 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Осадков не ожидается.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:44, 7 марта 2017
Некоторые из сбежавших рязанских «слонов» могли быть убиты
13:27, 7 марта 2017
В Касимовском районе незаконно срубили более 120 квадратных метров леса
13:23, 7 марта 2017
Рязанку уличили в мошенничестве при получении ежемесячных выплат
13:09, 7 марта 2017
8 марта в Рязани будет до +6 градусов
12:47, 7 марта 2017
Пьяный рязанец украл у знакомого телефон и взломал магазин ради семечек — следствие
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 8

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 37 256
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 33 034
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 27 649
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 13
8:17, 25 февраля 2017 15 957
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 495
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум