В среду, 8 марта, в Рязани будет до +6 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью по области -3,+2 градуса, в Рязани -1,+1 градус. Днем по области +3,+8 градусов.
Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Осадков не ожидается.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В среду, 8 марта, в Рязани будет до +6 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью по области -3,+2 градуса, в Рязани -1,+1 градус. Днем по области +3,+8 градусов.
Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Осадков не ожидается.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанку уличили в мошенничестве при получении ежемесячных выплат
|
cледующая новость →Ведущий форвард «Рязани-ВДВ» из-за травмы пропустила матч «неофициального чемпионата мира»
Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.