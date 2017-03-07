8 марта рязанский Street Pub угостит всех леди вином и смузи

Рязанский
Кроме того, к услугам гостей, как всегда, будет разнообразное меню. «У нас большой выбор — от сочных горячих блюд до изысканных десертов», — напомнили в заведении.
Адрес ресторана: Рязань, Праволыбедская, 27, телефон
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Рязанский
Кроме того, к услугам гостей, как всегда, будет разнообразное меню. «У нас большой выбор — от сочных горячих блюд до изысканных десертов», — напомнили в заведении.
Адрес ресторана: Рязань, Праволыбедская, 27, телефон
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