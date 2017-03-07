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10:00, 7 марта 2017 871

8 марта рязанский Street Pub угостит всех леди вином и смузи

8 марта рязанский Street Pub угостит всех леди вином и смузи

Рязанский Street Pub подготовил к Международному женскому дню праздничную акцию. В среду, 8 марта, все леди получат «комплименты от заведения» — десерт, а также на выбор бокал вина или безалкогольный банановый смузи.

Кроме того, к услугам гостей, как всегда, будет разнообразное меню. «У нас большой выбор — от сочных горячих блюд до изысканных десертов», — напомнили в заведении.

Street Pub приглашает рязанцев отметить праздник в уютном интерьере английского паба в самом центре города. «8 марта — это еще и праздник весны, который в этом году к тому же стал днем отдыха посреди напряженной рабочей недели. Мы ждем всех леди и их джентльменов и обещаем им запоминающийся душевный вечер», — подчеркнули в заведении.

Адрес ресторана: Рязань, Праволыбедская, 27, телефон 8 (4912) 50-54-50.


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