Жители дома на улице Нахимова пожаловались на отсутствие отопления. Видео

Жители дома на улице Нахимова пожаловались на отсутствие тепла. Об этом в эфире сообщил ГТРК «
Жильцы отмечают, что отопление в доме на улице Нахимова № 3 корпус 1 отключили еще в январе.
Всю зиму люди в квартирах пользовались обогревателями, включали газовые конфорки и ходили в верхней одежде. По их словам, неполадки с отоплением начались несколько лет назад. Жильцы обращались в управляющую компанию и рязанскую «Теплосеть».
В ходе разбирательства было выяснено, что системе отопления требуется капремонт, к которому управляющая компания дома ООО «Премьер-Комфорт Плюс» еще не приступила.