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14:33, 6 марта 2017 157
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Жители дома на улице Нахимова пожаловались на отсутствие отопления. Видео

Жители дома на улице Нахимова пожаловались на отсутствие отопления. Видео

Фото: Pixabay.com

Жители дома на улице Нахимова пожаловались на отсутствие тепла. Об этом в эфире сообщил ГТРК «Ока» в понедельник, 6 марта.

Жильцы отмечают, что отопление в доме на улице Нахимова № 3 корпус 1 отключили еще в январе.

Всю зиму люди в квартирах пользовались обогревателями, включали газовые конфорки и ходили в верхней одежде. По их словам, неполадки с отоплением начались несколько лет назад. Жильцы обращались в управляющую компанию и рязанскую «Теплосеть».

В ходе разбирательства было выяснено, что системе отопления требуется капремонт, к которому управляющая компания дома ООО «Премьер-Комфорт Плюс» еще не приступила.


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