За выходные в Рязани изъяли более 120 литров контрафактного алкоголя

За прошедшие выходные в Рязани сотрудники полиции пресекли 4 факта незаконного оборота алкогольной продукции. Изъято 120 литров спиртного.
В рамках рейдовых мероприятий полицейские в Рязани пресекли незаконную торговлю спиртным в торговых палатках, расположенных на улицах Березовая и Новоселов.
Пресечено нарушение правил торговли спиртным в магазине, расположенном в Рязани на улице Тимакова. Также нарушения правил торговли алкогольной продукцией пресечены в кафе на улице Интернациональная.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Суммарно из незаконного оборота изъято 122 литра спиртного.
Рейдовые мероприятия продолжаются.