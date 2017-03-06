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15:58, 6 марта 2017 205
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В Великобритании заявили о нежелании новой «холодной войны» с Россией

В Великобритании заявили о нежелании новой «холодной войны» с Россией

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о нежелании начала новой «холодной войны» с Россией. Об этом он намерен сказать во время визита в Москву, передает «РИА Новости».

«Очень важно понимать, что с Россией нужно взаимодействовать в двустороннем режиме. Они, боюсь, ведут кибервойну, подрывают страны на западе Балкан. Вы видели, что происходит в Черногории, не говоря уже о действиях России на Украине, которые совершенно неприемлемы» — сказал Джонсон журналистам, комментируя темы предстоящих переговоров в Москве.

«Ни в Великобритании, ни в других странах ЕС, ни в Вашингтоне не хотят новой „холодной войны“. Жизненно важно попытаться взаимодействовать с Россией, понять, из чего они исходят, изменить их политику и помочь им ступить на лучший путь», — заявил министр.

Последний раз глава МИД Великоритании посещал Россию весной 2012 года. В посольстве Великобритании в России уточнили, что Джонсон посетит Москву в конце марта 2017 года.


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