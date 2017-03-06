В Таиланде из желудка живой черепахи достали пять килограммов монет

В Таиланде из желудка гигантской морской черепахи достали пять килограммов монет. Ветеринары провели уникальную операцию на живой особи, передает «
Черепаха давно живет в зоопарке в провинции Чонбури. Следующие традиции туристы бросают в бассейн с морскими черепахами монетки, надеясь вернуться в Таиланд.
Служители зоопарка заметили, что черепаха плавает с большим креном на правый бок. Рентгеновское исследование показало, что в ее желудке много круглых плоских инородных тел разного размера. Ими оказались монеты разных государств.
Отмечается, что операция прошла успешно, жизни черепахи ничто не угрожает.