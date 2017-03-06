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16:14, 6 марта 2017 146
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В Таиланде из желудка живой черепахи достали пять килограммов монет

В Таиланде из желудка живой черепахи достали пять килограммов монет

В Таиланде из желудка гигантской морской черепахи достали пять килограммов монет. Ветеринары провели уникальную операцию на живой особи, передает «РИА Новости».

Черепаха давно живет в зоопарке в провинции Чонбури. Следующие традиции туристы бросают в бассейн с морскими черепахами монетки, надеясь вернуться в Таиланд.

Служители зоопарка заметили, что черепаха плавает с большим креном на правый бок. Рентгеновское исследование показало, что в ее желудке много круглых плоских инородных тел разного размера. Ими оказались монеты разных государств.

Отмечается, что операция прошла успешно, жизни черепахи ничто не угрожает.


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