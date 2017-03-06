Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов рассказал женщинам-руководителям СМИ, как он проводит свободное время. Встреча прошла в региональном правительстве в понедельник, 6 марта.
«Для души могу спеть в караоке Синатру», — поделился Любимов, добавив, что музыку больше любит все же слушать, предпочитая в основном «наши песни, патриотические».
Также Любимов рассказал, что ему интересно смотреть футбол или хоккей, но сам увлекается плаванием.
Как выяснилось, глава региона любит читать, сейчас у него в кабинете лежит книга «Авиатор», которую ему