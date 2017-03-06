В Щелкове загорелся склад с лако-красочными материалами и ангар с пестицидами

В подмосковном Щелкове загорелся склад с лако-красочными материалами и ангар с пестицидами. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает
Крупный пожар произошел на территории завода «Агрохим» на улице Заводская. В областном ГУ МЧС отметили, что угрозы самому предприятию нет.
Сначала загорелся металлический склад с лако-красочными материалами, затем огонь перекинулся на ангар с пестицидами.
«Площадь пожара с полутора тысяч квадратных метров увеличилась до 2,3 тыс. кв. метров», — рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Возгорание ликвидируют 14 расчетов спасателей и пожарных. Сотрудники МЧС на месте проводят замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ. Данных о пострадавших пока нет.
По словам очевидцев, черный дым от пожара виден за несколько километров, а запах горящих веществ распространился на значительную территорию.