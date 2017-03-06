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19:56, 6 марта 2017 372
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В Рязани появятся новые туристические направления

В Рязани появятся новые туристические направления

В Рязани появятся новые туристические направления. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Кроме таких известных брендов областного туризма, как «В некотором царстве», «Окская жемчужина», спорткомплекс «Виктория» Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) Рязанского района предложил развивать другие направления. Об этом замдиректора ЦПП поговорил с представителями малого бизнеса на выездном совещании .

Так, в области планируют привлечь туристов в ЛПХ «Покровское» (село Коростово) где готовят более 35 видов молочно-кислой продукции, которые можно продегустировать и приобрести, «Рязанский табунок» (поселок Ласковский), который предлагает отправится в конную прогулку по Мещерскому лесу, ООО «Андрей» (деревня Деулино), представляющий языческую Русь и ее сказочных персонажей вырезанных из дерева.

В мастерской Натальи Секач из села Подвязье туристам продемонстрируют народные костюмы и авторские работы. На совещании обсудили перспективы развития туризма в Рязанском районе, предоставление новых услуг для туристов, а также необходимость в интеграции с другими туристическими площадками региона.


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