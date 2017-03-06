В Рязани нашли дефекты на половине гарантийных дорог

Весеннее обследование выявило дефекты на 79 участках дорог из 152 стоящих на гарантии. Об этом рассказала вице-мэр Рязани Ольга Свинцова на пресс-конференции в понедельник, 6 марта. Устранение всех дефектов оплатят подрядчики. На девяти объектах работы уже провели, еще на восьми они в процессе.
Свинцова отметила, что в этом году к контролю ремонта дорог привлекут как специальную лабораторию, так и общественников. По этой теме мэрия работает, в частности, с ТОСами, ОНФ, тематическими сообществами «ВКонтакте».Также чиновница напомнила о