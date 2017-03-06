Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:57, 6 марта 2017 265
 0    0

В России расширили список облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей

В России расширили список облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей

Фото: Pixabay.com

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь». Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «РИА Новости».

Под повышенное налогообложение попадают машины средней стоимостью от трех миллионов рублей. В новом списке 909 позиций, что на 201 больше, чем в прошлом году.

С 2014 года транспортный налог для автомобилей со средней стоимостью от трех миллионов рублей рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов. Как пояснили в Минпромторге, они зависят от года выпуска машины.

Так, например, для машин стоимостью три-пять миллионов рублей, с момента выпуска которых прошел год, предусмотрен коэффициент 1,5; для автомобилей возрастом один-два года — 1,3; возрастом в два-три года — 1,1.

При этом владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет платят двойной налог, а за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет — тройной.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:09, 6 марта 2017
Новый Tiguan вошел в ТОП-3 самых популярных в России кроссоверов
14:57, 6 марта 2017
В России расширили список облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей
14:33, 6 марта 2017
Жители дома на улице Нахимова пожаловались на отсутствие отопления. Видео
13:06, 6 марта 2017
Переходы на Первомайском проспекте пометят светодиодами 1
12:46, 6 марта 2017
В Рязани нашли дефекты на половине гарантийных дорог
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 8

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 36 160
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 32 550
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 26 336
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 13
8:17, 25 февраля 2017 15 865
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 358
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум