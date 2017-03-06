В России расширили список облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь». Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «
Под повышенное налогообложение попадают машины средней стоимостью от трех миллионов рублей. В новом списке 909 позиций, что на 201 больше, чем в прошлом году.
С 2014 года транспортный налог для автомобилей со средней стоимостью от трех миллионов рублей рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов. Как пояснили в Минпромторге, они зависят от года выпуска машины.
Так, например, для машин стоимостью три-пять миллионов рублей, с момента выпуска которых прошел год, предусмотрен коэффициент 1,5; для автомобилей возрастом один-два года — 1,3; возрастом в два-три года — 1,1.
При этом владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет платят двойной налог, а за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет — тройной.