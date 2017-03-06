В понедельник холодной воды не будет на восьми рязанских улицах

В понедельник, 6 марта, холодной воды не будет на восьми рязанских улицах. Причина отключения — ремонтные работы. Об этом сообщает
Подачу холодной воды с 9:30 до 15:00 прекратили по следующим адресам:
- улица Радиозаводская, дом №8, дом №33 (Рязанское протезно-ортопедическое предприятие);
- улица Новая, дом № 51;
С 9:30 до 13:00 по следующим адресам:
- улица Радиозаводская, дом №27/14 (частный сектор);
- улица 5-ый проезд Новой, дом с №1 по 1№7 (частный сектор);
- улица 6-ой проезд Новой, дом с №2 по №10, дома с №1 по №17/29 (частный сектор);
- улица Белинского, дом №12 (частный сектор);
- улица Тургенева, дома с №14 по №30, дома с №17 по №25 (частный сектор);
- улица пр-д Белинского, дома с №5 по №17/19 (частный сектор).