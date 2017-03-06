В Петербурге подросток-«зацепер» упал на железнодорожные пути

На станции Рыбацкое в Санкт-Петербурге пострадал подросток-«зацепер». Его госпитализировали в больницу, передает «
Накануне вечером двое подростков катались на электропоезде «Мга — Обухово». Один из них оступился и упал на железнодорожные пути. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и обширную ушибленную рану головы.
Другой «зацепер» сбежал. Его нашли и доставили в дежурную часть ЛОП на станции Санкт-Петербург-Ладожский.
Полицейские выяснили, что подростки учатся в 8 и 9 классах в одной из школ поселка Металлострой.