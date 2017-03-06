В феврале в Рязанской области родились Доминик и Неонилла. Об этом
В число самых популярных имен для девочек вошли София, Елизавета, Мария, Алиса, Анна, Ксения, Анастасия, Дарья, Екатерина и Виктория. Рязанцы чаще всего давали младенцам мужские имена: Артем, Дмитрий, Илья, Максим, Иван, Егор, Даниил, Кирилл и Александр.
Среди редких имен для мальчиков: Савва, Святогор, Виталий, Федор, Юрий, Лука, Леонид и Доминик.
Редкими женскими именами для новорожденных в феврале регистраторы назвали следующие: Неонилла, Евангелия, Наталья, Марина, Ариана, Диана, Алёна, Олеся, Ия.