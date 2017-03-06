В 2017 году Рязанская область получит более 30 миллионов рублей на газификацию и водоснабжение

В 2017 году Рязанская область получит более 30, 257 млн рублей на газификацию и водоснабжение сельских населенных пунктов. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» из этой суммы на строительство газовых сетей выделят 10,209 млн рублей, на развитие водоснабжения — 20,048 млн рублей.
С учетом выделяемых субсидий общий объем финансирования составит 74,665 млн рублей, в том числе 24, 617 млн рублей — на развитие газификации, 50,048 — на строительство водопроводных сетей.
В 2017 году планируют ввести в действие 31,3 километра распределительных газовых сетей и 10,86 километров локальных водопроводов.