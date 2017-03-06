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17:43, 6 марта 2017 98
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В 2017 году Рязанская область получит более 30 миллионов рублей на газификацию и водоснабжение

В 2017 году Рязанская область получит более 30 миллионов рублей на газификацию и водоснабжение

В 2017 году Рязанская область получит более 30, 257 млн рублей на газификацию и водоснабжение сельских населенных пунктов. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» из этой суммы на строительство газовых сетей выделят 10,209 млн рублей, на развитие водоснабжения — 20,048 млн рублей.

С учетом выделяемых субсидий общий объем финансирования составит 74,665 млн рублей, в том числе 24, 617 млн рублей — на развитие газификации, 50,048 — на строительство водопроводных сетей.

В 2017 году планируют ввести в действие 31,3 километра распределительных газовых сетей и 10,86 километров локальных водопроводов.


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