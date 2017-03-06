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17:27, 6 марта 2017 234
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Рязанский фонд «Наши дети» подарил больному ребенку коляску. Фото

Рязанский фонд «Наши дети» подарил больному ребенку коляску. Фото

Рязанский фонд «Наши дети» подарил больному ребенку коляску. Ее передали в понедельник, 6 марта, 13-летнему Вани Воробьеву и его бабушке.

Президент фонда Светлана Денисова поздравила мальчика с прошедшим Днем защитника Отечества и вручила подарки.

Как рассказывает бабушка Вани, мальчик родился с синдромом ДЦП. Его мама — врач. Она с семи месяцев возит сына на лечение в Москву. Мальчику оно идет на пользу: он стал разговаривать, сидеть, держать голову, выучил часть букв, научился рисовать, играть на гуслях и самостоятельно ездить на лошадях.

Бабушка поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу их семьи и отметила, что с появлением новой коляски проблем в передвижении не будет.

Омбудсмен Рязанской области Наталья Епихина рассказала, что Ваня с 2013 года занимается в фонде со специалистами, проходит процедуры и реабилитационные мероприятия. По ее словам, коляска стоит 155 тысяч рублей.

«Она складывается как трость, легкая, оборудована ортопедической спинкой и подголовником и ремнями, чтобы ребенок не выпадал из нее», — подчеркнула Епихина.


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