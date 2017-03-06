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15:51, 6 марта 2017 239

«Роснефть зажигает звезды». Сотрудники РНПК приняли участие в конкурсе талантов

«Роснефть зажигает звезды». Сотрудники РНПК приняли участие в конкурсе талантов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», провела отборочный тур корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». В этом году более 60 участников сразились в восьми творческих номинациях.

В отборочном туре приняли участие работники Рязанской НПК и их дети. Для конкурсантов были организованы репетиции, работа с педагогами, подобраны костюмы. В жюри отборочного тура вошли выдающиеся деятели искусств Рязани и Рязанской области.

Свое творчество и мастерство участники представили в номинациях: «Вокал эстрадный», «Вокал народный», «Хореография (эстрадный танец)», «Хореография (народный танец)», «Инструментальный жанр», эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, «Отражение (фото)», «Отражение (рисунок)».

«Три года назад наше предприятие впервые участвовало в творческом конкурсе и тогда выступали около 30 человек, а сегодня вас уже свыше 60 человек. Это говорит о том, что интерес к конкурсу растет из года в год, а главное, что наши работники не только квалифицированные специалисты на своих рабочих местах, но и творчески одаренные люди. И, конечно же, у талантливых родителей — талантливые дети, которые также принимают участие в творческом конкурсе», — рассказал гендиректор РНПК Владимир Абрамов, открывая церемонию отборочного тура.

Победители и призеры отборочного тура отправятся на зональный этап фестиваля «Роснефть зажигает звезды», который пройдет в Москве в конце мая.

Напомним, ежегодно корпоративный фестиваль помогает зажечь чью-то звезду. На протяжении трех лет работники РНПК неоднократно становились призерами зональных туров.


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