Путин поздравил Валентину Терешкову с 80-летним юбилеем

Президент Владимир Путин лично поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с 80-летним юбилеем, передает
По мнению Пескова, «зная Терешкову, можно ожидать, что она использует эту возможность, чтобы обсудить какие-то вопросы, связанные с ее работой, которой она продолжает достаточно активно заниматься».
Справка
Валентина Терешкова остается единственной в мире женщиной, которая совершила космическую экспедицию в одиночку. В 1963 года она полетела в космос на корабле «Восток-6». Сейчас Терешкова депутат Госдумы от «Единой России».