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20:34, 6 марта 2017 228
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Пропавший 94-летний ветеран найден живым

Пропавший 94-летний ветеран найден живым

Пропавший 94-летний ветеран найден живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда Liza Alert.

Напомним, 6 марта пожилой мужчина ушел с территории ОКБ.


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