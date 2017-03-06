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13:16, 6 марта 2017 139
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Полиция задержала подозреваемых в хищении денег с банковских карт россиян

Полиция задержала подозреваемых в хищении денег с банковских карт россиян

Полиция задержала жителя Ярославля и уроженца подмосковного Орехово-Зуева, которых подозревают в хищении денег с банковских карт россиян с помощью мобильного приложения, передает «РИА Новости».

Злоумышленники разрабатывали вредоносные компьютерные программы, которые скрыто устанавливали на мобильные устройства граждан, а затем похищали деньги с карт, привязанных к номеру. Против подозреваемых возбудили уголовные дела о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

«При обысках по местам жительства подозреваемых в качестве улик изъяты: компьютерная техника, электронные носители информации, сим-карты, банковские карты, мобильные телефоны, а также документы, используемые фигурантами в противоправной деятельности. Подозреваемым судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


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