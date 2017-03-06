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19:03, 6 марта 2017 226
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Осужденного к исправительным работам рязанца не взяли на работу

Осужденного к исправительным работам рязанца не взяли на работу

Фото: Pixabay.com

Осужденного к исправительным работам рязанца не взяли на работу. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Жителя Шацкого района осудили на шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства. Ему выдали предписание трудоустроиться в ООО «Рынок». В организации мужчине отказали из-за укомплектованности кадров. При этом ООО «Рынок» включен в перечень предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, то есть не имеет права отказать осужденному в трудоустройстве.

Директора ООО «Рынок» привлекли к дисциплинарной ответственности.


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