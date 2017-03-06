Осужденного к исправительным работам рязанца не взяли на работу. Об этом в понедельник, 6 марта,
Жителя Шацкого района осудили на шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства. Ему выдали предписание трудоустроиться в ООО «Рынок». В организации мужчине отказали из-за укомплектованности кадров. При этом ООО «Рынок» включен в перечень предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, то есть не имеет права отказать осужденному в трудоустройстве.
Директора ООО «Рынок» привлекли к дисциплинарной ответственности.