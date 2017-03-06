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21:52, 6 марта 2017 150
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Осужденная за репост видео с издевательством над ребенком воспитательница вышла на свободу

Осужденная за репост видео с издевательством над ребенком воспитательница вышла на свободу

Осужденная за репост видео с издевательствами над ребенком Евгения Чудновец вышла на свободу. Женщина находилась в исправительной колонии Нижнего Тагила, передает ТАСС.

«По закону, ее должны были выпустить из колонии, но вместо этого тайно вывезли в другой район Нижнего Тагила и оттуда позвонили мужу, чтобы он ее забрал. Сейчас она едет домой», — прокомментировал агентству адвокат педагога.

Воспитательнице отменили приговор. Ранее ей грозило шесть месяцев лишения за распространение детской порнографии. Ее судили за репост видео с издевательствами сотрудников детского лагеря над ребенком. Женщина объяснила действия тем, что «не могла пройти мимо вопиющего случая».

Сама педагог отказалась от процедуры помилования и прошла все судебные инстанции, чтобы доказать свою невиновность. Она планирует подать иск о компенсации морального вреда, а также в ближайшее время провести первую пресс-конференцию на свободе для того, чтобы рассказать общественности о деталях дела.


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