Новый Tiguan вошел в ТОП-3 самых популярных в России кроссоверов

Новый Volkswagen Tiguan вошел в топ-3 самых популярных европейских кроссоверов на российском рынке. В январе 2017 года дилеры «Фольксвагена» реализовали 1288 «Тигуанов», что почти в три раза выше, чем год назад, передает «
Среди европейских кроссоверов на первом месте остается Renault Duster (1848 купленных машин), на втором — Renault Kaptur (1519). Если выйти за границы Европы, в сегменте кроссоверов лидирует южнокорейская Hyundai Creta (2565).
В январе 2017 года спрос в России рос почти на все кроссоверы-дебютанты.