На подмосковной птицефабрике нашли птичий грипп

Роспотребнадзор подтвердил возникновение очага птичьего гриппа на птицефабрике в подмосковной деревне Березняки Сергиево-Посадского муниципального района. Для ликвидации заболевания создали оперативный штаб, передает «
Органы и учреждения Роспотребнадзора организовали подворные обходы в ближайших к птицефабрике населенных пунктах, а также установили ежедневное медицинское наблюдение за людьми, контактирующими с птицами. Кроме этого, в лабораториях проводят исследования материалов от работников птицефабрики.
По данным СМИ, на одном из предприятий в Березняках за четыре дня от птичьего гриппа погибли более 11 тысяч кур.
С ноября 2016 по февраль текущего года падеж птицы от птичьего гриппа выявили в республиках Тыва, Татарстан, Калмыкия, в Краснодарском крае, а также в Калининградской, Воронежской, Астраханской и Ростовской областях.