Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:42, 6 марта 2017 121
 0    0

На подмосковной птицефабрике нашли птичий грипп

На подмосковной птицефабрике нашли птичий грипп

Фото: Pixabay.com

Роспотребнадзор подтвердил возникновение очага птичьего гриппа на птицефабрике в подмосковной деревне Березняки Сергиево-Посадского муниципального района. Для ликвидации заболевания создали оперативный штаб, передает «РИА Новости».

Органы и учреждения Роспотребнадзора организовали подворные обходы в ближайших к птицефабрике населенных пунктах, а также установили ежедневное медицинское наблюдение за людьми, контактирующими с птицами. Кроме этого, в лабораториях проводят исследования материалов от работников птицефабрики.

По данным СМИ, на одном из предприятий в Березняках за четыре дня от птичьего гриппа погибли более 11 тысяч кур.

С ноября 2016 по февраль текущего года падеж птицы от птичьего гриппа выявили в республиках Тыва, Татарстан, Калмыкия, в Краснодарском крае, а также в Калининградской, Воронежской, Астраханской и Ростовской областях.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:09, 6 марта 2017
Машину вынесло на обочину из-за льда на дороге. Видео
8:42, 6 марта 2017
На подмосковной птицефабрике нашли птичий грипп
8:13, 6 марта 2017
О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 4-5 марта
17:46, 5 марта 2017
Более ста человек выступили против закрытия психиатрических больниц в Москве
16:30, 5 марта 2017
В выходные рязанцам напомнили о правилах пожарной безопасности весной
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 8

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 35 361
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 32 267
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 25 351
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 815
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 298
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум