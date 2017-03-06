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15:01, 6 марта 2017 96
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Медведев сократил срок перечисления маткапитала до десяти дней

Медведев сократил срок перечисления маткапитала до десяти дней

Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала. Согласно ему, срок сократят с одного месяца до десяти дней, передает ТАСС.

«Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, кроме того, там сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, то есть, ждать придется меньше», — сказал Медведев.

Программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2018 года. Правительство будет думать, «как дальше смотреть вперед по этому направлению».

По словам вице-премьера Ольги Голодец, подписанный документ имеет принципиальное значение для молодых семей. Большинство семей обращается за материнским капиталом в электронной форме, отметила она.

Голодец также заявила, что из тех 5 млн семей, которые воспользовались материнским капиталом с момента начала действия программы, 87% улучшили свои жилищные условия, а большая часть из оставшихся потратила средства на образование детей. По оценке вице-премьера, программа материнского капитала расширяется и пользуется огромным спросом среди российских семей.

По словам вице-премьера, эксперты оценили вклад материнского капитала в изменение демографической ситуации на уровне около 60%.


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