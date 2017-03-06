В Рязани машину вынесло на обочину из-за льда на дороге. Видео

Из-за льда на дороге автомобиль вынесло на обочину. Видео опубликовали в группе «
Инцидент произошел в субботу, 4 марта, на улице Рязанская.
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Из-за льда на дороге автомобиль вынесло на обочину. Видео опубликовали в группе «
Инцидент произошел в субботу, 4 марта, на улице Рязанская.
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